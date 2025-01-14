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Trump'ın Çin hamleleri boşa mı çıkacak?

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#ABD#Çin
Trumpın Çin hamleleri boşa mı çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 06:54

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius "Çin'in teşvik tedbirlerin Trump'ın tarifelerinin etkilerini telafi edebilir" dedi.

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Goldman Sachs'a göre Çin, beklenen ABD gümrük tarifelerinin ve devam eden konut krizinin etkilerini dengelemek için çok çeşitli teşvik önlemleri kullanacak.

Baş ekonomist Jan Hatzius Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, yatırım bankasının Çin hükümetinin ekstra parasal ve mali gevşeme ve iç piyasaya destek vermesini beklediğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyümenin bu yıl %4,5'e yavaşlayacağını tahmin eden Hatzius, 2024'te bu oranın %5 civarında olacağını tahmin etti.

Bankanın Hong Kong'daki Küresel Makro Konferansı'nda konuşan Hatzius, "Tarifelerin bir etkisi olacağını düşünüyoruz, ancak bunun önemli bir kısmının politika teşviki ile geri alınacağını veya hafifletileceğini düşünüyorum" dedi.

Hatzius, Çin sevkiyatlarına ve Avrupa'dan otomobil ithalatına yönelik gümrük vergilerinin ABD enflasyonu ve büyümesi üzerinde "büyük bir etkisi olmasa da" "bir etkisi olacağını" sözlerine ekledi.

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#Donald Trump#ABD#Çin

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