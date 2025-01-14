Trump'ın Çin hamleleri boşa mı çıkacak?

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Goldman Sachs'a göre Çin, beklenen ABD gümrük tarifelerinin ve devam eden konut krizinin etkilerini dengelemek için çok çeşitli teşvik önlemleri kullanacak.

Baş ekonomist Jan Hatzius Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, yatırım bankasının Çin hükümetinin ekstra parasal ve mali gevşeme ve iç piyasaya destek vermesini beklediğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyümenin bu yıl %4,5'e yavaşlayacağını tahmin eden Hatzius, 2024'te bu oranın %5 civarında olacağını tahmin etti.

Bankanın Hong Kong'daki Küresel Makro Konferansı'nda konuşan Hatzius, "Tarifelerin bir etkisi olacağını düşünüyoruz, ancak bunun önemli bir kısmının politika teşviki ile geri alınacağını veya hafifletileceğini düşünüyorum" dedi.

Hatzius, Çin sevkiyatlarına ve Avrupa'dan otomobil ithalatına yönelik gümrük vergilerinin ABD enflasyonu ve büyümesi üzerinde "büyük bir etkisi olmasa da" "bir etkisi olacağını" sözlerine ekledi.