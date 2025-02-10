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Trump 'israf' diye açıkladı... Basımlar durduruldu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Madeni Para
Trump israf diye açıkladı... Basımlar durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 06:50

ABD Başkanı Donald Trump, "israf" gerekçesiyle Hazine Bakanlığına madeni para basımını durdurma talimatı verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına, "israf" gerekçesiyle madeni para basımını durdurma talimatı verdiğini duyurdu.

Trump, konuya ilişkin, Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin uzun zamandır 2 sentten pahalıya mal olan bozuk paralar bastığını ifade eden Trump, "Bu çok büyük bir israf! ABD Hazine Bakanıma yeni sent üretimini durdurması talimatı verdim. Her seferinde bir sent bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

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#ABD#Donald Trump#Madeni Para

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