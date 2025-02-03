Trump gümrük vergisi için görüşecek

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kala, Meksika ve Kanada liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

Trump Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Kanada enerjisine ise yüzde 25 yerine yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacak.

Bu kararın ardından Pazar günü Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynana bir buz hokeyi maçında ABD milli marşı yuhalandı. Bundan saatler sonra da Kanada'nın Toronto kentinde oynanan Toronto Raptors - Los Angeles Clippers maçında benzer bir tepki gösterildi. Sosyal medyada çok sayıda Kanadalı, Amerikan mallarını boykot edip Kanada ürünleri alma çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Pazar akşamı gümrük vergileri hakkında konuşan Trump, Avrupa Birliği'ne de gümrük vergisi getirmeyi planladığını söyledi, Birleşik Krallık'la ise bir anlaşmaya varılabileceğini, Başbakan Keir Starmer ile "iyi anlaştığını" ekledi.