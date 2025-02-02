‘Trump dönemi çok önemli fırsatlara gebe’

Haberin Devamı

Özellikle Trump’a yakın iş çevreleri ‘öncelikli’ ülkelerle işbirliği amaçlı turlarına başladı. Bu kişilerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’a yakın olduğu bilinen ve seçim kampanyası döneminde rol alan iş insanı Gentry Thomas Beach’ti. Highground Holding Kurucu Ortağı Beach, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin gelişmesine yönelik potansiyel adımlar değerlendirildi. Görüşmenin oldukça samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Tezmen, “Türkiye-ABD ilişkileri açısından pozitif bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Sayın Beach ile görüşmemizde de bunu net bir şekilde gördük” açıklamasını yaptı.

Emre Tezmen, Thomas Beach’in, Türkiye-ABD ilişkilerinin iyi bir rotaya evrilmesinde “ekonomi diplomasisi”nin büyük öneme sahip olduğunu, iki ülke arasında stratejik işbirliğinin ekonomik ilişkiler yoluyla artırılması gerektiğini özellikle vurguladığını dile getirdi.

Haberin Devamı

DOĞRUDAN YATIRIM ELE ALINDI

Tezmen, görüşmede ABD açısından bölgedeki en önemli ticari partnerlerin başında Türkiye’nin geldiğini teyit ettiklerini vurgularken, “Yeni dönemde Türk iş dünyası açısından ABD ile işbirliğini geliştirmek için çok önemli fırsatlar var. Görüşmemizde bunları ve ülkemizin kapasitesini kapsamlı olarak ele aldık. Özellikle enerji, maden, teknoloji ve finans alanında atabileceğimiz ortak adımları detaylı olarak ele aldık. Ayrıca üçüncü ülkelere ilişkin de işbirliği alanlarımızı konuştuk. Afrika, Balkanlar ve Pakistan bu alanda konuştuğumuz ülke ve bölgeler oldu” diye konuştu.

Bu dönemde yeni işbirlikleri ile doğru bir ekonomi diplomasisi uygulanırsa Türkiye’nin menfaatine önemli kazanımlar elde edileceğini söyleyen Tezmen, Türk iş dünyasının pro-aktif bir tutum ile yeni dönemin fırsatlarına odaklanması gerektiği görüşünü dile getirdi.