Trafik sigortasının prim ve teminatlarında yeni düzenleme yapıldı... Ticari araçların trafik primi 2025’te artacak

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Trafik sigortasında 2025 başından itibaren hem teminatlar hem de primler artacak. Özellikle prim artışından ticari araçlar etkilenecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasında yeni düzenlemeye gitti ve değişiklikleri içeren yönetmelik cuma günkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile trafik sigortasında primlerden teminat limitlerine kadar birçok değişiklik yapıldı.

Buna göre 2025 başında sigorta şirketleri; taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve TIR’larda bir defaya mahsus olmak üzere trafik sigortası primlerine yüzde 10 zam yapacak. Bu araçların dışındaki araçlar ile otomobil, motosiklet, traktör gibi araçların trafik sigortası primlerinde ise sene başında bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 5 artışa gidilecek.

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RİSKLİ ARAÇLARDA 2 PUAN ARTIŞ

Yeni yönetmelikle, SEDDK’ya, 2025 başından itibaren trafik sigortası primlerine aylık yüzde 2 ilave artış yapma yetkisi de verildi. 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren trafik sigortasında hasar maliyet endeksi uygulamasına geçilerek, aylık fiyat artışları; TÜİK’in her ay açıkladığı asgari ücret artışı, araç fiyatları, hasar onarım ve yedek parça fiyatlarındaki değişime göre oluşturulan endekse göre belirlenmeye başladı. SEDDK, bu endekse göre, gelecek ayın trafik sigortasındaki prim artışını belirleyip, açıkladı ve sigorta şirketleri de bu orana göre her ay primlerini artırdı. 1 Ocak 2025’ten itibaren hasar maliyet endeksi uygulamasına devam edilecek ancak SEDDK, fiyatları sıfıra kadar indirebilecek, iki katına kadar da çıkarabilecek. Ayrıca, yeni sene başından itibaren SEDDK, başta ticari araçlar olmak üzere riskli araç gruplarında mevcut fiyat artışının üzerine 2 puan daha fiyatı artırabilecek.

HANGİ ARACIN FİYATI NE KADAR ARTACAK

SEDDK, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 2024 Aralık ayındaki trafik sigortası primlerinin 2025 Ocak ayında yüzde 0.75 artırılarak uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve TIR’ların 2025 başında trafik primleri yüzde 12.75 artacak. Bu artış; ocak ayı için açıklanan yüzde 0.75’lik artıştan ve bir kereliğine yapılacak yüzde 10’luk ve SEDDK’nın riskli araç gruplarına yönelik 2 puan artırma yetkisinden kaynaklanacak. Bu araç gruplarının dışında kalan araçlar ile otomobil, motosiklet, traktör gibi araçların trafik primleri ise ocak ayında açıklanan yüzde 0.75 artış ve bir kerelik yapılacak yüzde 5 artışla birlikte yüzde 5.75 artacak.

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Trafik sigortasında riskli sürücüler ve riskli araç grupları için 7 yıldır Riskli Sigorta Havuzu modeli uygulanıyor. Hasar frekansı yüksek sürücüler ile taksi, minibüs, otobüs, kamyon, TIR’lar bu havuz kapsamında değerlendiriliyor. Yeni düzenleme ile 2025 başından itibaren hasar kademesi 4’ten 8’e kadar olan (hasarsız ve az hasarlı) TIR’lar ve kamyonlar artık Riskli Sigortalılar Havuzundan çıkarılacak ve şirketler bu gruptaki araçlara daha yüksek trafik primi uygulayabilecek.

ENGELLİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 20 İNDİRİM

Yeni düzenlemelerden biri de engelli sürücüleri kapsıyor. 2025 başından itibaren sigorta şirketleri engelli sürücülere trafik sigortasında yüzde 20’ye kadar indirim uygulayabilecek.

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Yeni düzenleme ile 2025’te trafik sigortasının teminatları da yüzde 50 artırıldı. Buna göre trafik sigortasında maddi teminat araç başına 300 bin, kaza başına da 600 bin olarak uygulanacak. Sakatlanma ve ölüm teminatı da yeni senede kişi başına 2.7 milyon TL olacak.