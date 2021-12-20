Trafik sigortasında fiyat artışı şart | Ekonomi Haberleri

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, kur, enflasyon ve asgari ücretteki artışın trafik sigortasında hasar maliyetlerini artırdığını, yeni açıklanan genel şartların da ek maliyet yaratacağını belirterek, “Asgari ücrette yüzde 50’lik artış tazminatları aynı oranda artıracak. Kurdaki artış nedeniyle yedek parça maliyeti yüzde 50’yi geçti. Bu durumda 2022’de yüzde 15’lik tavan prim artışı yeterli değil, mutlaka ek bir revizyon gerekiyor” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, trafik sigortası genel şartlarında yapılan yeni düzenleme ile birlikte kurdaki ve asgari ücretteki artışın hasar maliyetlerini yukarı çektiğini belirterek, 2022’de trafik sigortası primlerinde artış yapılması gerektiğini söyledi.

Koray Erdoğan, yeni uygulamaya giren trafik sigortası genel şartları ile üç önemli değişiklik yapıldığını, bunlardan birinin yedek parça ile ilgili olduğunu, önceden araçların hasar onarımında eşdeğer parça kullanılabildiğini yeni düzenleme ile artık onarımlarda orijinal parça kullanılacağını kaydetti. İkinci önemli değişikliğin ise bedeni tazminatlar tarafında olduğunu, vefat ve sakatlık tazminatlarına standart getirildiğini, yeni düzenleme ile mağdur olan tarafların daha yüksek tazminatlar alacaklarını vurgulayan Erdoğan, yeni düzenleme ile değer kaybı tazminatında da önemli değişikliklere gidildiğini açıkladı.

DOĞRU PRİMİ ALMIYORUZ

Erdoğan, tüm bu düzenlemelerin tüketici lehine olduğuna, ancak sigorta sektörüne ek maliyet getireceğine değinerek, şunları söyledi:

“Tüm bunlar adil ve tüketici lehine düzenlemeler. Bizim mağdur olan tarafa gerçek anlamda ve tam olarak bir hizmet veriyor olmamız lazım, ama bunun karşılığında mutlaka prim de alıyor olmamız lazım. Bizim sıkıntımız orada. Bu tazminatlar için doğru prim alabiliyor muyuz; alamıyoruz. Bizim teminatların genişletilmesinden yana bir şikayetimiz yok ama siz teminatları genişletirken tavan primleri enflasyon artışının, döviz kurlarındaki artışın çok altında tutarsanız o zaman biz ciddi finansman problemine giriyoruz” dedi.

MALİYET YÜZDE 50 ARTTI

Koray Erdoğan, Türkiye Sigorta Birliği’nin yapmış olduğu bir çalışmaya göre yedek parça maliyetlerinin kasım sonu itibariyle yüzde 37 arttığını, bugün ise bu rakamın yüzde 50’yi aştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim hasar maliyetlerimizi oluşturan iki unsur var; biri kur, diğeri asgari ücret. Asgari ücret yüzde 50 arttı. Trafikte ödediğimiz tazminatların yüzde 65’i maddi, yüzde 35’i bedeni tazminatlardan oluşuyor. Maddi tazminatların yüzde 40’ı da işçilik ücreti. Bedeni tazminatlarda ise bütün hesaplama asgari ücret üzerinden yapılıyor. Asgari ücrette yüzde 50’lik artış bedeni tazminatlarda da yüzde 50’lik artış anlamına geliyor. Buna karşılık trafik sigortasında tavan prim 2021’de yüzde 12 arttı, 2022’de de aylık yüzde 1.25’ten, yıllık yüzde 15 artacak. Kurdaki artışı, enflasyonu ve genel şartların etkisini koyduğunuz zaman yüzde 47’ye yakın bir maliyet artışı var ki, bunun içinde aralık ayı gelişmeleri yok.”

Erdoğan, ortalama araç değerlerinin de arttığını, 2019’da ortalama araç bedeli 105 bin lira iken bugün 290 bin TL’ye çıktığını kaydederek, “Neredeyse yüzde 180 artış var. Parça maliyetlerine, enflasyona, asgari ücrete bakıyorsunuz; bunların hepsi bizim maliyetlerimize yansıyor. Sigorta şirketlerinin faaliyetlerini doğru şekilde yerine getirebilmesi için mutlak doğru bir prime satıyor olması gerekiyor. O yüzden şunu söylüyorum; bizim 2022’de 1.25 aylık tavan prim artışları yeterli olmadığı gibi tam tersi mutlaka ek bir revizyon gerekiyor ki, maliyetleri karşılayabilelim.”

TAVAN PRİME YAKLAŞTIK

Koray Erdoğan, maliyetlerdeki artış nedeniyle bugün trafik sigortasında tüm şirketlerin tavan prime yaklaştığını, şirketlerin uyguladığı fiyatlarda anormallik olmadığını söyledi. Sektörün sene sonu itibariyle 50-55 milyar TL tazminat ödeyeceğini belirten Erdoğan, “Bu da şu anlama geliyor; günlük 150 milyon TL civarında tazminat ödemesi var. Bu hasar ödemeleri ile biz devletin, firmaların, kişilerin üzerindeki yükü alıyoruz, mağduriyetleri gideriyoruz. Bizim bu mağduriyetleri giderebilmemiz için finansal anlamda güçlü olmamız gerekiyor. Biz finansal anlamda güçlü olamadığımız gün bu hizmetleri veremiyor olacağız” diye konuştu.

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