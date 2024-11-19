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TP Petrol'ün devrine onay

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#Rekabet Kurulu#TP Petrol#Devir
TP Petrolün devrine onay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 11:39

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketinin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemi karara bağlandı.

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Rekabet Kurulu tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışı pazarlarının yanı sıra akaryakıt sektörünün akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi tüm aşamalarında işlemin etkilerini ayrıntılı olarak ele alındı.

İncelenen pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle olan ilişkisi de dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine, Rekabet Kurulunun 07.11.2024 tarih ve 24-25/1063-453 sayılı kararı ile izin verildi.

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#Rekabet Kurulu#TP Petrol#Devir

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