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Toyota üretimini yüzde 40 azaltacak

19.08.2021 - 13:47
Toyota üretimini yüzde 40 azaltacak | Ekonomi Haberleri

Toyota, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle eylülde üretimi dünya çapında yüzde 40 azaltacak.

Nikkei gazetesi Toyota Motor Corp'un kritik yarı iletken sıkıntısı nedeniyle eylül ayında küresel üretimi önceki planına göre yüzde 40 azaltacağını bildirdi.

Toyota, 2011 Fukushima depreminin ardından yenilenen iş sürekliliği planı sayesinde daha büyük çip stoku bulundurarak salgın hastalık boyunca rakiplerinden daha iyi performans sergiledi. Ancak Asya'daki COVID-19 vakalarında yeniden artış, yarı iletken arzının talebe yetişememesinden kaynaklanan tedarik sıkıntılarını artırdı.

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Satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota'nın hisseleri haberin etkisiyle yüzde 4.4 ekside kapanarak Aralık 2018'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti ve Nikkei endeksini yedi ayın en düşük seviyesine çekti. Habere göre Toyota, eylül ayında 900 binin biraz altında olarak belirlediği araç üretim hedefini yaklaşık 500 bine düşürdü. Şirket temsilcisi, haberde yer alan bilgileri teyit etmeye çalıştığını ifade etti.

Toyota, bu ay gelişmekte olan ekonomilerdeki yeni COVID-19 vakaları, yarı iletken sıkıntısı ve yükselen malzeme fiyatları nedeniyle öngörülemeyen bir ortamla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Buna rağmen, Toyota Mart ayında sona erecek 12 aylık dönemde dünya genelinde 8.7 milyon otomobil satma tahminini sürdürdü.


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