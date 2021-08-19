Aselsan'dan 40.3 milyon Euroluk imza | Ekonomi Haberleri

Aselsan, ASFAT ile toplam 40.3 milyon Euro bedelli sözleşme imzaladı.

Aselsan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) ile açık deniz karakol gemisi (savaş sistemleri) ile ilgili toplam 40.3 milyon Euro bedelli sözleşme imzaladı. Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi.

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Asemsan sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri ve silah sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumlu olacak.

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