Togg'da sıfır faiz kampanyası uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobili Togg'u yüzde 0 faizle almak isteyenler için kampanya süresi uzatıldı.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobiline ilgi her geçen gün artıyor. Yollarda ilgi odağı haline gelen Togg'da kampanya süresi uzatıldı.

Togg T10X akıllı cihazını almak isteyenler 26 Mayıs 2024 tarihine kadar 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli krediyi kullanabilecek.

Togg T10X, beklemeden, kurasız, hızlı teslimatla yeni sahiplerine verilecek.

Togg T10X’e özel 800.000 TL'lik kredi kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. <🩵>



Yoğun isteğiniz üzerine, sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz. 📣



Hemen Trumore uygulamasını indirin, 26 Mayıs Pazar gün… pic.twitter.com/pjWxc8gMhX — Togg (@Togg2022) May 22, 2024

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