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Togg'da sıfır faiz kampanyası uzatıldı

22.05.2024 - 14:11 | Son Güncelleme :
Togg'da sıfır faiz kampanyası uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobili Togg'u yüzde 0 faizle almak isteyenler için kampanya süresi uzatıldı.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobiline ilgi her geçen gün artıyor. Yollarda ilgi odağı haline gelen Togg'da kampanya süresi uzatıldı.

Togg T10X akıllı cihazını almak isteyenler 26 Mayıs 2024 tarihine kadar 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli krediyi kullanabilecek.

Togg T10X, beklemeden, kurasız, hızlı teslimatla yeni sahiplerine verilecek.


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