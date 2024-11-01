Togg’a ileri sürüş sistemleri geliyor

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Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, T10X kullanıcılarının güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen ve yeni kalan cihazlar kullanmalarını hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

“1 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe giren GSR 2 regülasyonu kapsamında yapılan en önemli değişikliklerden biri siber güvenlik protokolünün hayata geçmesi oldu. Değişen siber güvenlik standardı nedeniyle bu tarihten sonra üretilen cihazlarımızdaki kameralarımızın yeni standartlara uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Bu konuda geliştirmeleri tamamlayarak zamanında devreye aldık ve bu tarihten sonra teslim ettiğimiz cihazlarda kullanıcılarımıza sunduk.

‘KULLANICILARI MAĞDUR ETMEDİK’

Aynı standartları ve deneyimi GSR 2 regülasyonu öncesinde teslim ettiğimiz cihazlara da sağlamayı bir sorumluluk olarak benimsedik. Donanım yenilemesi gerektiren temas noktası randevularını da bu sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla planladık. ADAS özelliklerinin, cihazları 1 Eylül 2024 öncesinde teslim edilen kullanıcılarımızla buluşması da bu hassasiyetimizden ötürü zaman aldı. Bu sayede regülasyonun değişmesi hiçbir T10X kullanıcısını mağdur etmedi.

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Bir otomobilden fazlası için çıktığımız yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.”

NASIL YÜKLENECEK



4 Kasım tarihinden itibaren Togg’un mobil uygulaması Trumore’dan gönderilecek bildirimi takiben Togg Care tarafından aranarak randevuları oluşturulacak.



2 Aralık tarihinden itibaren 1.5 yazılım güncellemesi OTA (uzaktan güncelleme) üzerinden araçlara gönderilmeye başlanacak ve ADAS özelliklerinin devreye alınması için servis noktalarına yönlendirilecek.



Temas noktalarında yapılacak işlemler, GSR 2 regülasyonu öncesinde ve sonrasında teslim edilmiş cihazlar arasında donanımsal bir fark olmaması hassasiyetiyle ve uzman ekiplerce yapılacak kalibrasyon gerekliliği nedeniyle planlandı.



Kullanıcıların davetleri sıralaması; Trumore uygulaması içerisinde “akıllı cihazım” kaydının olması, coğrafi bölge, teslimat sıralaması ve T10X güncellik seviyelerine göre planlanacak. Güncellenmesinin 7-10 ay arasında tamamlanması öngörülüyor.

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AYDER RENGİNİ TANITTI

TÜRKİYE’nin renklerini kullanıcılarla buluştur-maya devam eden Togg, T10X’in renk seçeneklerine Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale’nin ardından 7’nci renk olarak “Ayder” yeşilini ekledi. Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi’nin destekleriyle çekilen bir reklam filmiyle duyurulan yeni rengin tanıtımında Ayder Yaylası’nın yanı sıra bölgedeki diğer doğal güzelliklere de yer verildi. Yeni renk seçeneğinin Kasım ayından itibaren satın alınabileceği belirtildi.

İŞTE T10X’LERE GELECEK ÖZELLİKLER

V1 ve V2 Donanım İçin

- Trafik işareti algılama sistemi

- Arka trafik çarpışma uyarısı

- Arka çapraz trafik uyarısı

- Akıllı şerit takip sistemi

- Şeritten ayrılma uyarısı

- Ön çarpışma uyarısı

- Acil durum frenleme

V2 Donanımlar İçin

- Dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici

- Adaptif sürücü asistanı