Togg yıla zamsız başladı

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Fiyatlarda herhangi bir artışa gitmeyen şirket, ocak ayı boyunca sınırlı sayıda T10X V2 için 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay veya 650 bin TL krediye yüzde 0.99 faizli 12 ay vade seçeneği sunacağını duyurdu. Son olarak Aralık 2023’te fiyatlarını yüzde 16.5 seviyesinde arttıran Togg’un 2025 yılına fiyat artışı olmadan başlaması sıfır otomobil piyasası için de belirleyici bir etken olacak.

REEL FİYATTA YÜZDE 25.8 DÜŞÜŞ

Hatırlanacak olursa 2024 yılında enflasyon yüzde 44.3, otomobilin içinde bulunduğu ulaştırma enflasyonu yüzde 25.8 oranında artmıştı. Buna karşılık Türkiye’nin en çok satan otomobilleri yüksek rekabet ortamı ve stoklar nedeniyle fiyatlarını bu seviyelerde arttıramamıştı. Zam yapmayan Togg’un reel fiyatı da bir senede yüzde 25.8 gerilemiş oldu. Otomotiv sektöründe 2025 yılında da rekabetin yüksek seviyede geçmesi ve döviz kurlarında büyük sıçramalar olmadıkça fiyatların sınırlı seviyelerde artması bekleniyor. Uzmanlar sıfır otomobil satışlarının bu sene de 1.2 milyon adet seviyesinde kapanabileceğini, elektrikli otomobil satışlarının ise 200 bin adetlere ulaşabileceğini belirtiyor.

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T10X’İN BAŞLANGIÇ FİYATLARI

V1 Standart Menzil 1.440.000 TL

V1 Uzun Menzil 1.680.000 TL

V2 Uzun Menzil 1.830.000 TL