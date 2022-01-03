  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • TOGG Las Vegas'ta görücüye çıkıyor
‹ Önceki Haber Doğal gaz fiyatlarına zam Doğal gaz fiyatlarına zam Sonraki Haber › Sıfır otomobile ‘maliyet’ ayarı Sıfır otomobile ‘maliyet’ ayarı

TOGG Las Vegas'ta görücüye çıkıyor

03.01.2022 - 09:08
TOGG Las Vegas'ta görücüye çıkıyor | Ekonomi Haberleri

ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’a (CES) COVID-19’un yeni varyantı Omikron’un gölgesi düştü. Gelişmeleri merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas eyaletinden düzenlenecek CES’te çıkmaya hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; son yıllarda otomotiv markalarının da gözdesi haline gelen CES, bu yıl yeniden ziyaretçi ağırlamaya hazırlanırken, Omikron kaynaklı artan vaka sayılarından dolayı dev markalar bir bir katılmaktan vazgeçtiğini bildirdi. Daha önce General Motors ve Google’ın otonom sürüş şirketi Waymo fuara fiziksel olarak katılmayacağını duyurmuştu. Son olarak BMW ve Mercedes-Benz markaları da fuardan fiziksel olarak çekildiğini bildirdi. Teknoloji devleri Amazon, Intel, Lenovo, Meta, Microsoft ve Twitter da fuara katılmaktan vazgeçen şirketler arasında yer alıyor.

ERKEN KAPANIYOR

Fuarda dört farklı lansman planlayan BMW, bu planlarını güncelleyerek lansmanları Münih’teki merkezinden canlı yayınlayacak şekilde revize etti. Aynı şekilde Mercedes-Benz de tüm planlarını online olarak gerçekleşecek tanıtımlar üzerine yeniden kurguladı. Şimdiye kadar 50’nin üzerinde marka fuara katılmaktan vazgeçtiğini bildirirken, CES’ten yapılan açıklamada 2100 markanın fuara katılacağı vurgulandı. Öte yandan, yaşanan iptaller ve Omikron’un seyri nedeniyle fuar kapılarını 1 gün erken kapatacak. 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan CES’in 7 Ocak’ta kapılarını kapatacağı duyurulan son gelişmeler arasında.

TOGG SAHNEYE ÇIKIYOR

GELİŞMELERİ merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas eyaletinden düzenlenecek CES’te çıkmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli (yüzde 100 elektrikli SUV) tanıtılacak ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş burada bir sunum gerçekleştirecek. Karakaş, Gemlik’teki fabrikada bir araya geldiğimiz son toplantıda, “Fuara, TOGG’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazlarımızla katılacağız. Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık. Küresel marka yolculuğumuza ‘sanal konvoy’ ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti. CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility® kavramımızı anlatacağız” demişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.885 Değişim: 1,49% Hacim : 4.396 Mio.TL Son veri saati : 10:45
Düşük 1.865 03.01.2022 Yüksek 1.888
Açılış: 1.871
13,7067 Değişim: 3,41%
Düşük 13,2846 03.01.2022 Yüksek 13,9425
Açılış: 13,2846
15,5812 Değişim: 3,14%
Düşük 15,0661 03.01.2022 Yüksek 15,8246
Açılış: 15,1063
799,41 Değişim: 2,53%
Düşük 780,23 03.01.2022 Yüksek 818,11
Açılış: 780,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.