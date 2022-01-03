TOGG Las Vegas'ta görücüye çıkıyor | Ekonomi Haberleri

ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’a (CES) COVID-19’un yeni varyantı Omikron’un gölgesi düştü. Gelişmeleri merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas eyaletinden düzenlenecek CES’te çıkmaya hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; son yıllarda otomotiv markalarının da gözdesi haline gelen CES, bu yıl yeniden ziyaretçi ağırlamaya hazırlanırken, Omikron kaynaklı artan vaka sayılarından dolayı dev markalar bir bir katılmaktan vazgeçtiğini bildirdi. Daha önce General Motors ve Google’ın otonom sürüş şirketi Waymo fuara fiziksel olarak katılmayacağını duyurmuştu. Son olarak BMW ve Mercedes-Benz markaları da fuardan fiziksel olarak çekildiğini bildirdi. Teknoloji devleri Amazon, Intel, Lenovo, Meta, Microsoft ve Twitter da fuara katılmaktan vazgeçen şirketler arasında yer alıyor.

ERKEN KAPANIYOR

Fuarda dört farklı lansman planlayan BMW, bu planlarını güncelleyerek lansmanları Münih’teki merkezinden canlı yayınlayacak şekilde revize etti. Aynı şekilde Mercedes-Benz de tüm planlarını online olarak gerçekleşecek tanıtımlar üzerine yeniden kurguladı. Şimdiye kadar 50’nin üzerinde marka fuara katılmaktan vazgeçtiğini bildirirken, CES’ten yapılan açıklamada 2100 markanın fuara katılacağı vurgulandı. Öte yandan, yaşanan iptaller ve Omikron’un seyri nedeniyle fuar kapılarını 1 gün erken kapatacak. 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan CES’in 7 Ocak’ta kapılarını kapatacağı duyurulan son gelişmeler arasında.

TOGG SAHNEYE ÇIKIYOR

GELİŞMELERİ merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas eyaletinden düzenlenecek CES’te çıkmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli (yüzde 100 elektrikli SUV) tanıtılacak ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş burada bir sunum gerçekleştirecek. Karakaş, Gemlik’teki fabrikada bir araya geldiğimiz son toplantıda, “Fuara, TOGG’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazlarımızla katılacağız. Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık. Küresel marka yolculuğumuza ‘sanal konvoy’ ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti. CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility® kavramımızı anlatacağız” demişti.

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