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TOGG fabrikası hızla ilerliyor

28.02.2021 - 14:23
TOGG fabrikası hızla ilerliyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz 2020’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atıldı.

TOGG’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmalarının tamamlandığı, boyahane binası temelinin demir montajının başladığı duyuruldu. TOGG’un sosyal medya hesabından geçen hafta yapılan açıklamada, “Gemlik tesisimizin zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 1500 kişilik saha çalışma ortamı hazırlıkları sürüyor.

Zemin güçlendirme çalışmalarında, son aşamaya gelindi. 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçülerde 130 havuzu dolduracak kadar 325 bin metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 698 kilometreye ulaşarak İstanbul’dan Antalya’ya uzayacak 36 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi.

Boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı” ifadelerine yer verildi. TOGG fabrikasının inşaatının geldiği son durum dronla havadan görüntülendi. Bölgedeki hareketlilik, Aralık 2020 tarihi ile Şubat 2021 tarihindeki görüntüler kıyaslandığında dikkat çekerken; fabrikanın inşaatının hızla ilerlediği gözlemlendi.


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