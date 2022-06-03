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TOGG’dan ‘teknoloji’sürprizi

03.06.2022 - 08:36
TOGG’dan ‘teknoloji’sürprizi | Ekonomi Haberleri

2023’te yollara çıkması beklenen Türkiye’nin otomobili Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını bildirdi. Karakaş, “Şu ana kadar 236 startup’la görüştük. 30’dan fazlasıyla deneme çalışmaları yaptık.15’in üzerinde startup’la ise şimdiden el sıkıştık. Çok büyük ihtimalle akıllı cihazımızı (otomobili) piyasaya sürmeden önce, farklı bir hizmetle huzurlara çıkacağız” dedi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; TOGG’un yalnızca araç üretme projesi olmadığını ve kapsamlı bir mobilite ekosistemi kurmayı hedeflediklerini sık sık dile getiren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını açıkladı. Startup’larla beraber geliştirilen bir teknoloji servisinden bahseden Karakaş, “Teknoloji avantajını sağlayacak, iş modeli avantajı sağlayacak startup’lar arıyoruz. Oyunlaştırma, büyük veri, siber güvenlik, blok zinciriyle ilgili her türlü bulut bilişiminin, hizmet sektörüyle birleştiği noktalarda bizim startup’lara ihtiyacımız var. Şu ana kadar 236 startup’la görüştük. 30’dan fazlasıyla deneme çalışmaları yaptık.15’in üzerinde startup’la ise şimdiden el sıkıştık. Çok büyük ihtimalle akıllı cihazımızı piyasaya sürmeden önce kendimiz, farklı bir hizmetle sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız” dedi.

‘BİYOLOJİ KİTAPLARINA BAKTIK’

21. Forum İstanbul Konferansları’nda soruları yanıtlayan Karakaş, Türkiye’nin mobilite ekosistemini kurmak üzere yola çıktıklarını hatırlatarak, ev ve işyerlerinde kullanıcılara sunulan teknoloji imkânlarının araçlarda da sunulmaya devam edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Karakaş, “Ekosistemi anlatabilmek için biyoloji kitaplarına baktık. Ekosistem, canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle iletişim kurarak sürdürdükleri düzene verilen isim. Bu anlamda baktığımzıda canlı ve cansız varlıklar hala devam ediyor. Günümüzde otomobiller, akıllı cihazlar, akıllı şehirler vb. birbirlerini veriyle besliyorlar. Biz kullanıcılara da iş dünyasının yeni iş modelleriyle büyük fırsatlar açılıyor. Konfor alanının gelişmesi, bize tasarlanmış hizmetlerin aracın içerisinde de sunuluyor olması müthiş bir şey. Dolayısıyla oyunun kurallarının değişmesi ve bir ekosistemin etrafında kurulması bu nokta” şeklinde konuştu.

BİN ADET ŞARJ İSTASYONU

Karakaş, şarj altyapısına ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Kurduğumuz bu şirketle bizim için, bizim açımızdan baktığımızda, ülkemizin bir ucundan bir ucuna, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye muhtelif gidilebilecek altyapının, yani hakikaten kafanızda bir endişe yaratmadan, o çekinceler olmadan seyahati sağlayabilecek bir altyapının oluşması üzerine harekete geçtik. Bir uçtan bir uca baktığımız zaman en az bin tane şarja ihtiyaç olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz onların siparişini verdik nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık.”


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