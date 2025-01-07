Togg 2024'te elektrikli otomobil satışında lider

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Otomobil Distribütörleri Derneği Türkiye pazarı için 2024 yılı araç satış verilerini internet sitesinde yayımladı. Rapora göre 2024 yılında Türkiye'de 105 bin 315 adet elektrikli otomobil satılırken, yerli ve milli otomobil markası Togg, 2024 yılında en çok satan elektrikli otomobil üreticisi oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg, ilk elektrikli SUV modeli T10X'i 2022 yılında tanıtırken, teslimatlara 2023 yılında başladı. 2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024 yılında 5 bin 732’si aralık ayında olmak üzere yıl sonunda toplamda 30 bin 93 T10X’i kullanıcılarıyla buluşturdu. 2024 yılı boyunca Türkiye’nin her bölgesinden büyük ilgi gören T10X’in satışları geçen yıla göre yüzde 53,6 arttı. Trafikteki toplam T10X sayısı ise 49 bin 676 oldu.

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ODD verilerine göre 2024 yılında ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise 11 bin 534 adet satış gerçekleştirdi. Türkiye'de Model Y otomobili ile boy göstermekte.

TOGG TRUGO ŞARJ'DA LİDER

T10X’in yanı sıra Togg'un şarj istasyonu ağı Trugo’nun 2024 yılında 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu sayısı 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363’e ulaştı.

YERLİLİKTE BİRİNCİ SIRADA

Togg, tedarikçilerini Türkiye’den seçerek, pazara çıktığı Mayıs 2023’ten bu yana geçen 20 ayda yüzde 72,18 yerlilik oranına ulaştı. Togg böylece Türkiye'de üretilen otomobiller arasında yerlilik oranı en yüksek marka oldu.

YENİ MODEL T10F 2025'TE

Togg, SUV modeli T10X ile Türkiye'nin lider otomobil üreticisi olurken, yakın zamanda 5 kapılı elektrikli sedan modeli T10F'yi de yakın zamanda tanıtmıştı. Büyük beğeni toplayan T10F 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.