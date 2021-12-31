  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Tofaş üretime ara veriyor
‹ Önceki Haber Dış ticaret açığı kasımda yükseldi Dış ticaret açığı kasımda yükseldi Sonraki Haber › Hizmet üretici fiyat endeksi aylık yüzde 3 yükseldi Hizmet üretici fiyat endeksi aylık yüzde 3 yükseldi

Tofaş üretime ara veriyor

31.12.2021 - 15:25
Tofaş üretime ara veriyor | Ekonomi Haberleri

Tofaş, Bursa fabrikası 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Tofaş’ın Bursa'daki fabrikasında üretime ara vereceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.858 Değişim: -0,32% Hacim : 16.683 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.846 31.12.2021 Yüksek 1.885
Açılış: 1.868
13,5038 Değişim: 1,88%
Düşük 13,3090 03.01.2022 Yüksek 13,5558
Açılış: 13,309
15,2611 Değişim: 1,02%
Düşük 15,0661 03.01.2022 Yüksek 15,4007
Açılış: 15,1063
794,60 Değişim: 1,92%
Düşük 782,79 03.01.2022 Yüksek 796,95
Açılış: 782,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.