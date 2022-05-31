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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'büyüme' değerlendirmesi

31.05.2022 - 15:23
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'büyüme' değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var güçle çalışıldığı açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü. Maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdüğünü belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

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“Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü. Maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var gücümüzle çalışıyoruz. Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız. El birliği, akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı.”


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