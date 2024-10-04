TMSF’den Çankaya’da satılık villa

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satış ihalelerine bir yenisini daha ekledi.

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 13064 ada, 10 parselde kain, 601 metrekare yüzölçümlü, 2 katlı betonarme villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşuyor.

TMSF’nin en son hazırlattığı değerleme raporuna göre; bin 528 metrekare kapalı alanı bulunan 36 odalı villa için muhammen bedel 75 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, 5 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilebilecek.

İhale, TMSF'nin Esentepe'deki 6 Kasım saat 11.00'de gerçekleştirilecek.