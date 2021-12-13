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TMSF’den iki satış ihalesi

13.12.2021 - 16:54
TMSF’den iki satış ihalesi | Ekonomi Haberleri

TMSF, Ufuk Boru’nun Şanlıurfa’daki fabrikasını ve Akbulut Tekstil’i satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi. Fon ayrıca Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ’yi de satışa çıkardı. İki ihale için muhammen bedel Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikası için 24 milyon 750 bin lira ‘Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ için 39 milyon 650 bin lira olarak belirlendi.
İhaleler 5 Ocak tarihinde TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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