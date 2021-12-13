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İngiltere'de 10 yılın en yüksek enflasyonu

13.12.2021 - 16:42
İngiltere'de 10 yılın en yüksek enflasyonu | Ekonomi Haberleri

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, son 10 yılın en yüksek enflasyon oranının yaşandığı ülkede, yaşam koşulları da zorlaşıyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, ülkede enflasyon oranı ve yaşam maliyetleri arttı. Bu yıl Ekim ayında son 10 yılın en yüksek enflasyon oranının görüldüğünü söyleyen ONS, enflasyonun 2021 yılında yüzde 4.2 oranında arttığını açıkladı. Fiyatlardaki en yüksek artışın elektrik, gaz, akaryakıt gibi enerji kaynaklarında görüldüğünü ifade eden uzmanlar 2022 yılında enflasyonun yüzde 5'e yükselmesini beklendiğini aktardı.

DOĞALGAZA YÜZDE 28.1 ZAM

ONS, enerji kaynaklarındaki 12 aylık artışa göre, doğal gazın yüzde 28.1, elektriğin ise enflasyon oranını yüzde 18.8 yükseldiğini bildirerek, 2009 yılından bu yana elektrik ve gaz için en yüksek enflasyonun görüldüğünü söyledi. ONS, ülkede ortalama benzin fiyatlarının bir yıl önce litre başına 113.2 penny olduğunu bu yıl ise bu rakamın 138.6'ya yükseldiğini söyledi. ONS petrol fiyatlarındaki artışın 2012'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu bildirdi.

ONS, ayrıca konut ve ev hizmetlerindeki maliyetlerin 1 yılda yüzde 1.9 arttığını kaydederek ülkede enflasyon oranını yükselten diğer sektörlerin ise, eğitim, konaklama, mobilya, ev eşyaları ve restorancılık hizmetleri olduğunu belirtti.

İngiltere Merkez Bankası'nın Baş Ekonomisti Huw Pill, Ekim ayında, İngiltere'deki enflasyon oranın 2022 itibariyle yüzde 5 veya üzerine çıkabileceğini söylemişti.

VATANDAŞLAR 4 KAT ARTAN FATURALARDAN ŞİKAYETÇİ

İngiltere'de enflasyon ve yaşam koşullarının daha da kötü olmasından şikayetçi olan vatandaş, aylık faturalarının bir önceki yıla göre neredeyse 4 kat arttığını söyledi. Alex adlı vatandaş, enflasyon artışının günlük hayata da yansıdığını görmeye başladığını kaydederek en büyük önemli artışın elektrik faturasında yaşandığını ve bu artışları da aylık ödemelerinde gördüğünü söyledi. Alex “Aydan aya ödemelerim neredeyse yaklaşık yüzde 400 arttı. Elektrik faturası için her ay 50 sterlin öderken şimdi 200 sterlin ödüyorum” dedi. Alex, pandemi nedeniyle insanların panik halinde alışveriş yapmasının da fiyatları arttırdığına etkisi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Hükümetin Nisan 2022'de uygulamayı planladığı yüzde 1.25'lik gelir vergisi zammı konusunda kendini iyi hissetmediğin söyleyen Alex, "Enflasyon artışı ve gelir vergisi zammı arasında işverenden alacağım maaş arttırımının yeterli olmayacağını garanti edebilirim. Bu da gelecek yıl paramın giderek azaldığını seyretmek zorunda olduğumu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Jean adlı vatandaş ise, bu yıl neredeyse tüm faturalarının yükseldiğini gördüğünü söyledi. Aylık mutfak alışverişi de dahil olmak üzere genel olarak harcamalarının yükseldiğini söyleyen Jean, "Elektrik faturam aylık 70 sterlin gelirken şimdi 100 sterlinin üzerinde seyrediyor. Market alışverişi 50 sterlinden 80 sterline yükseldi. Gaz çok pahalı. Bence herşeyin fiyatı yüzde 20 civarında arttı" dedi.

Gelir vergisi oranının yükselmesinin adil olmasını söyleyen vatandaş, “Bu tür yükselişler özellikle daha az kazanan kişileri etkileyecek. Mesela, Sağlık Servisinde (NHS) çalışanlar, market çalışanları gibi pandemi boyunca en önemli işleri yapan kişileri etkileyecek kötü bir karar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


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