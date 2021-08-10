‹ Önceki Haber VakıfBank yarı yıl karını artırdı VakıfBank yarı yıl karını artırdı Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

10.08.2021 - 09:55
TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı | Ekonomi Haberleri

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa'da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 24 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 7 Eylül 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.439 Değişim: 0,47% Hacim : 12.397 Mio.TL Son veri saati : 16:49
Düşük 1.426 10.08.2021 Yüksek 1.441
Açılış: 1.430
8,6055 Değişim: -0,38%
Düşük 8,5742 10.08.2021 Yüksek 8,6717
Açılış: 8,6383
10,0919 Değişim: -0,68%
Düşük 10,0623 10.08.2021 Yüksek 10,1897
Açılış: 10,1612
477,04 Değişim: -0,66%
Düşük 475,75 10.08.2021 Yüksek 483,82
Açılış: 480,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.