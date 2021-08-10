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VakıfBank yarı yıl karını artırdı

10.08.2021 - 09:33
VakıfBank yarı yıl karını artırdı | Ekonomi Haberleri

VakıfBank yılın ilk yarısında 1 milyar 410 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Bankamızın ülkemiz ekonomisine desteği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 584 milyar TL’yi aştı" dedi.

VakıfBank tarafından açıklanan 2021 yılının ilk yarısına ait konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, bankanın 6 aylık net karı 1 milyar 410 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bireysel müşterilerden KOBİ’lere, tarımsal üreticilerden ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam eden bankamızın ülkemiz ekonomisine desteği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 584 milyar TL’yi aştı. Toplumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreterek toplam aktiflerde yıllık yüzde 35 büyüyen ve 729 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan VakıfBank, toplam kredileri ise yıllık yüzde 24 büyüyerek 459 milyar TL oldu." ifadelerini kullandı.

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Fonlama tarafında da başarılı bir 6 ayı geride bıraktıklarına dikkati çeken Üstünsalih, ana fonlama kaynağı olan mevduatın yıllık yüzde 29 artışla 432 milyar TL seviyelerine geldiğini belirtti. Bankacılık sektörü için en önemli fonlama kaynağı olan vadesiz mevduatın yıllık yüzde 30 artarak 94 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Üstünsalih, mevduatların bankanın ana fonlama kaynağı olmaya devam ederken fonlama yapısının çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda da hız kesmediklerini aktardı.

Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikli konuların başında geldiğini belirterek, bu alanda ilave adımlar atmaya ve bilançonun hem aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu yaklaşımla uyumlu olarak yurt dışından sağlanan kaynaklara değinen Üstünsalih, nisan ayında banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini gerçekleştirerek 1,1 milyar dolarlık yurt dışı finansman sağladıklarını aktardı.

Üstünsalih, mart ayında gerçekleştirdikleri yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamındaki 1 milyar 750 milyon dolarlık ihraç ile birlikte yılın ilk yarısında toplam 2,9 milyar dolar yurtdışı finansman sağlamış olduklarını kaydetti.

"YENİ ÜRÜNLERLE DE EKONOMİNİN İHTİYAÇLARINA ETKİN ÇÖZÜMLER ÜRETTİK"

Teknolojik altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken geliştirdikleri yeni ürünlerle de ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler ürettiklerinin altını çizen Üstünsalih, yenilikçi VBanko Çek Dijital ürünü ile KOBİ, Ticari ve Kurumsal segmentteki müşterilerin güvenle ticaret yapmasını sağlarken, ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca pandemi döneminde KOBİ’lerin en büyük destekçisi olan bankamız ihracatçı KOBİ’lere sağladığı ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut yapısını daha da güçlendirdi. Bu alanda eğitim verdiğimiz personelimiz ile pandemi koşullarına rağmen gerek çevrimiçi gerekse de yüz yüze müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip edip, özellikle istihdam, üretim ve ihracata yönelik özel çözümler geliştirdik. Sonuç olarak 2020 yılı sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaştık."

Tarım Bankacılığı ile tarımsal üreticilerin yanında olan VakıfBank’ın pandeminin üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla "VakıfBank Tarım Bankacılığı Tablet Uygulaması"nı hayata geçirdiği bilgisini paylaşan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Böylece finansal destek almak isteyen çiftçilerimize birçok konuda şubeye gitmeden tablet ile hizmet verebilir duruma geldik. Ayrıca bireysel kredilerde de yeni ürün ve uygulamalar geliştirmeye devam ettik. Bu kapsamda bireysel kredilerimiz yıllık yüzde 28 artarak 112 milyar TL seviyesine ulaştı. Farklı alanlarda uygulamaya aldığımız yeni ürünlerimiz ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla ekonominin tüm kesimlerine desteğimiz artarak devam ediyor."


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