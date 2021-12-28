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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıklandı

28.12.2021 - 14:06
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık'ta 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar için ihaleye çıkılacak. 4 Ocak'ta yine 100'er milyon dolar tutarında 1 ve 3 ay vadeli döviz satım ihalesi yapılacak.

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