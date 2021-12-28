Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,89 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13.46 TL şeklinde duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıkladı. Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13.4634 TL, satışta ise 13.4877 TL ve Dolar ise alışta 11,8966 TL ve satışta ise 11,918 TL olarak açıklandı.

##$HABER_1472628$##

Etiketler