  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıklandı TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıklandı

Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı

28.12.2021 - 12:22
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,89 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13.46 TL şeklinde duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıkladı. Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13.4634 TL, satışta ise 13.4877 TL ve Dolar ise alışta 11,8966 TL ve satışta ise 11,918 TL olarak açıklandı.

##$HABER_1472628$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.866 Değişim: 0,83% Hacim : 6.518 Mio.TL Son veri saati : 11:24
Düşük 1.829 29.12.2021 Yüksek 1.869
Açılış: 1.847
12,0501 Değişim: 1,93%
Düşük 11,7593 29.12.2021 Yüksek 12,2504
Açılış: 11,8218
13,6103 Değişim: 1,67%
Düşük 13,3150 29.12.2021 Yüksek 13,8669
Açılış: 13,3864
699,14 Değişim: 1,85%
Düşük 683,10 29.12.2021 Yüksek 711,76
Açılış: 686,45
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.