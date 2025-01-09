TIR kuyruğuna Köstence formülü... İhracatçılar sınır kapılarındaki yoğunluğu deniz rotasıyla aşmayı planlıyor

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Dünyanın en büyük sınır kapılarından biri olan Kapıkule’de, Bulgaristan hükümetinin keyfi uygulamaları nedeniyle neredeyse her yıl kuyruk çilesi yaşayan Türk ihracatçı, resmî kurumlarında desteğini alarak ‘deniz rotası’ operasyonu başlattı. Daha önce Yunanistan ve İtalya’yı hedef ülke olarak seçen ancak yapılan görüşmeleri neticelendiremeyen Türk ihracatçılar, Romanya Köstence Limanı’na yoğunlaştı. Hürriyet’e konuşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Sakarya Karasu Limanı’ndan yüklenecek TIR’ların, Köstence’ye gönderilmesiyle ilgili somut ve hızlı adımlar atıldığını açıkladı.

KAPI YETERSİZ, KEYFİYET VAR

Türk ihracatçısının son 2-3 yıldır Kapıkule’de çok büyük sıkıntılar yaşadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Yüklü TIR’larımızın neredeyse yarısı keyfi uygulamalar nedeniyle bekletiliyor ya da geri çevriliyor. Bu sadece Bulgaristan’ın aldığı bir karar değil. Avrupa’nın üzeri kapalı blokajı söz konusu. Elbette kapı da yetersiz kalıyor. Özellikle ihracatımızın hızlandığı dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu nedenle uzun süredir yeni rota arayışlarımız vardı. Yunanistan ve İtalya’yı gündeme aldık ama olmadı. Daha sonra Romanya’yı hedef seçtik” dedi.

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LİMAN İŞLETMECİSİYLE GÖRÜŞTÜK

İhracatçılardan oluşan özel bir heyetin Romanya Köstence Limanı’na yoğunlaştığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “TIR taşıyan gemilerle Köstence’ye inmeyi planlıyoruz. Bu çalışmayla ilgili birçok tespit yaptık, somut adımlar attık. Liman işletmecisiyle de görüşme yapıldı. Fikrimize çok sıcak baktılar. Şimdi bir planlama yaptık ve yakın zamanda Romanya’ya gidiyoruz. Hatta limanda yaş meyve-sebzedeki kalıntı tespitine yönelik bir laboratuvar kurma çalışmaları da başladı. Bu laboratuvar akredite de olacak.

HEDEF: GÜNDE 600 TIR

Bu aşamalar geçildikten sonra günlük 300 TIR’la başlayıp bir süre sonra TIR sayısını 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Elbette ki Kapıkule’deki trafik devam edecek. Ancak buradaki kanal ihracatçıyı çok rahatlatacak. İlgili bakanlıklarımız da sürece sıcak bakıyor, yakından takip ediyor. Şu an özel sektör olarak süreci yürütsek de mayıs, haziran ayı gibi bakanlıklar devreye girecek. Bu çalışmayı çok önemsiyor ve ilişkilerimizi sıcak tutuyoruz. Romanya’da yapacağımız tespitler de rota konusunda bize yeni fikirler verecek.”

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UZUN KUYRUKLARIN 6 ANA NEDENİ VAR

1- Bulgaristan Lesovo Sınır Kapısı’nın eski ve kapasitesinin düşük olması.

2- Yıl sonunda artan sevkıyatlar nedeniyle kasım-aralık aylarındaki yoğunluk.

3- Sınırı geçmek isteyen kaçak göçmenler nedeniyle kontrollerin sıkı yapılması.

4- Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi’ne dahil olması nedeniyle sıkılaşan kontroller.

5- Yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5’in kullanıma alınması.

6- Kapıkule’de çözülen ancak Hamzabeyli’de çözülemeyen TIR park alanı sorunu.

SAVAŞIN ETKİSİ AZALIYOR

Rusya-Ukrayna savaşının ihracatçı üzerindeki etkilerinin azalmaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu, “Özellikle meyve-sebze ihracatında ciddi bir artış var. Eğer savaş biterse bizim için farklı bir yıl başlıyor demektir. Savaşın bitmesi halinde Ukrayna’dan ciddi bir para akışı sağlanacağını tahmin ediyoruz. Herkes hazır. Gıda, inşaat, tarım… Her alanda Türkiye önde olacaktır. Suriye’de büyük bir avantajlar olacak” diye konuştu.

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AB’YE ŞİKÂYET EDEBİLİRLER

Köstence Limanı’nda tespitler yapmak üzere nisanda Romanya’ya gideceklerini aktaran BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Ziyaret programımız netleşti. Bu hattı sadece Sakarya’dan değil Zonguldak üzerinden de kullanabiliriz. Tek korkumuz Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne gidip, ‘Bizi baypas ettiler’ diye şikâyet etmesi. O zaman ne olur bilemiyoruz ama biz yeni rota için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

NAKLİYECİLERDEN DESTEK GELDİ

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, “Doğru bir bakış açısı. Talep olması halinde zaten Köstence’de Ro-Ro sayısının ikiye çıkabileceğini şirket dile getiriyordu. Burada önemli olan gıda kontrol merkezleri. Örneğin, Kapıkule’deki analiz laboratuvarı gayet yetersiz ve gıda taşıyan TIR’lar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Biz UND olarak böyle bir adımı destekleriz. Eğer bu hayata geçirilirse hem nakliyecilerin hızı artar hem de maliyetler düşer. Aynı zamanda buradaki trafik rahatlamış olur” diye konuştu. Aras, Kapıkule’den günde yaklaşık bin 350 ihracat, bin 600 de ithalat TIR’ının geçtiğini paylaştı ancak bu sınır kapısının trafiğe yeterli olmadığını belirtti.

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