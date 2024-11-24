Tıp3.0’ın ‘unicorn’larını çıkaracağız

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Araştırmalar sağlığa yatırılan her 1 doların ekonomiye 2 ila 4 dolarlık değer yarattığını söylüyor. Son dönemdeki teknoloji girişimlerinden sağlığın büyük pay almasının arkasında da bu etkileyici çarpan yatıyor. Son dönemde Türkiye’de yatırım fonlarının büyüklüğüne bakıldığında (Temmuz 2024 itibarıyla) 8.6 milyar dolarlık hacme ulaştığı görülüyor. Girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) toplam büyüklüğü ise Temmuz 2024 itibarıyla 5.6 milyar dolar oldu.

Dünya girişim sermayesi yatırım fonlarında temalaşma dikkat çekerken Türkiye de bu trende uydu. Birçok alanda ihtisas fonları var. Sağlıkta ise ilk girişim sermayesi yatırım fonu geçtiğimiz haftalarda kuruldu. 25 milyon dolarlık büyüklüğü olan InnoHealth adındaki fonun odağında yenilikçi sağlık teknolojileri alanındaki girişimler var.

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İKİ ŞİRKET BİR ARAYA GELDİ

InnoHealth’in girişim ortakları arasında Esas Holding CEO’su Çağatay Özüdoğru, Bozlu Holding’in patronu Şükrü Bozluolcay, Stanford Üniversitesi’nden Prof. Utkan Demirci gibi ünlü isimler yer alıyor. Ama hikâyesine bakıldığında kendi alanında uzmanlaşmış iki şirketin güç birliği yaptığını görüyoruz. Fon yönetimi şirketi Neo Portföy’ün ortaklarından Tanju Günel ve Emre Göltepe ile sağlık alanındaki girişimlere yatırım ve danışmanlık yapan Volitan Global’in CEO’su Ufuk Eren, yeni şirketin arkasındaki isimler. İnnoHealth’i hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten ortaklar, ilk çeyrekte SPK’dan onay aldıklarını söylediler.

Şu anda dünyada en büyük pazar yerinin sağlık teknolojileri olduğunu vurgulayan Eren, “Özellikle de Seri A adı verilen tohum aşamasını geçmiş, artık ortaya satılabilen bir ürün çıkarmış girişimlere yatırım yapacağız. Çünkü bu gruptaki girişimler daha zor yatırımcı bulabiliyor” ifadelerini kullandı.

HEDEFTE UNICORN VAR

Eren, Innohealth’in hedefini de şöyle özetledi: “Planımız girişimleri belli noktadan sonra büyütmek. Türkiye’de 100’ün üzerinde sağlık girişimi var. Biz Volitan olarak yurtdışında 40’tan fazla araştırma merkeziyle temastayız. Yatırım yaptığımız girişimleri yurtdışına açacağız. Buradan bütün sağlık yatırımcılarına sesleniyorum. Gelin bu fona katılın, hep birlikte Türkiye’nin sağlıkta unicorn’larını çıkaralım. Türkiye 2021’de bütün şirketlere Ar-Ge desteğinin yüzde 3’ünü GSYF’larına aktarma zorunluluğu getirdi. Bu da önemli bir fırsat yaratıyor.”

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10-12 YATIRIMLA BAŞLAYACAK

Ufuk Eren’in verdiği bilgilere göre InnoHealth, 500 bin ila 2 milyon dolar arasında büyüklükte yatırımlar yapacak. İlk aşamada 10-12 girişime yatırım yapılması planlanıyor. Eren, “Regülasyon yatırımların yüzde 85’inin yerli girişimlere yapılması gerektiğini söylüyor. Bazı şirketlere ikinci aşamada yatırım yapacağız. Hedefimiz fon ömrü boyunca yatırılan parayı dörde katlamak. Şu anda sekiz girişim radarımızda. Mart sonu gibi ilk kapanışı yapmış olmayı hedefliyoruz. 2025 sonunda 25 milyon doları doldurmayı planlıyoruz” bilgilerini verdi.