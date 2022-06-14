TİM’de yeni başkan Gültepe | Ekonomi Haberleri

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), 29.Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olarak Mustafa Gültepe yer aldı.

Kullanılan 274 geçerli oyun 273’ünü alan Mustafa Gültepe, TİM Başkanı seçildi. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde 2021 yılının en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Genel kurulda TİM tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 Prestij Kitabı”nın tanıtımı da gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA

Hizmet İhracatı Özel Ödülü: Türk Hava Yolları

Türkiye İhracat Şampiyonu: Ford Otomotiv

Türkiye İhracat 2.’si: Toyota Otomotiv



Türkiye İhracat 3’sü: Türkiye Petrol Rafinerileri

Türkiye İhracat 4’sü: Kibar Dış Ticaret



Türkiye İhracat 5’si: Vestel

Türkiye İhracat 6.’sı: Arçelik

Türkiye İhracat 7.’si: Oyak-Renault

Türkiye İhracat 8.’si: Socar Türkiye

Türkiye İhracat 9.’su: Habaş

Türkiye İhracat 10.’su:TGS Dış Ticaret

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