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TİM Başkanı Gülle: İhracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz

30.11.2021 - 16:43
TİM Başkanı Gülle: İhracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı İsmail Gülle, açıklanan büyüme rakamları ile ilgili olarak, “Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. GSYH’deki büyümeye ihracatın katkısı 5 puan (yüzde68), net ihracatın katkısı ise 6,8 puan (yüzde 92,3) oldu. İhracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz. İhracat ailesi olarak büyümeye verdiğimiz katkıdan gurur duyuyoruz. Bu rakamlar Türkiye’nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı daha da pekiştirmiştir” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. GSYH’deki büyümeye ihracatın katkısı 5 puan (yüzde 68), net ihracatın katkısı ise 6,8 puan (yüzde 92,3) oldu. Büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin pandeminin zorlu şartlarında üretim ve ihracatı aksatmayarak güvenilir üretici olarak öne çıktığını vurguladı.

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“EMİN ADIMLARLA HEDEFE DOĞRU”

Büyümeye verdikleri katkıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Gülle, “Pandemi sürecinde önemli fırsatlar yakaladık ve bunları çok iyi değerlendirdik. Kısıtlamaların uzatıldığı veya artırıldığı aylarda ihracatımızdaki artış, ülkemizin artık tedarikte güvenli bir liman olduğunu göstergesi. Çünkü tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar neticesinde ithalatçı ülkeler, tedarikte tek kaynağa bağımlılığın olumsuzluklarını tecrübe etti ve yeni arayışa girdi. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıdı. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artarken Türkiye markası daha da güçlendi. Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre: yüzde 20,2’lik artışla 20,8 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekoruna imza atarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik. Ülkemiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. GSYH’deki büyümeye ihracatın katkısı 5 puan (yüzde 68), net ihracatın katkısı ise 6,8 puan (yüzde 92,3) oldu. Bu rakamlar, ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizi; ihracatla büyüyerek ihracatla güçlendiğimizi gösteriyor” şeklinde konuştu.

“2023 YILI İHRACAT HEDEFİNİ BİR YIL ÖNCEDEN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Son 12 ayda 215,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefi olan 211 milyar doları aşmayı başardıklarına dikkat çeken Gülle, “Yılın ilk 10 aylık dönemini baz alırsak sektörlerimiz salgının küresel ticarette oluşturduğu daralmadan neredeyse hiç etkilenmedi. 20 sektörümüz rekor kırdı. Son 12 ayın 10’unda ihracat rekoru kırarken ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay da Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Orta Vadeli Program (OVP) hedefini şimdiden yakaladık. Beklentilerimizin ötesinde bir tabloyla karşı karşıyayız. İhracat ailesi, bu performansını sürdürdüğü takdirde çok daha yüksek hedeflere de kısa sürede ulaşacaktır. Görünen o ki bu tempoyla devam ettiğimiz takdirde 2023 yılının 242 milyar dolar olan OVP’deki ihracat hedefini 2022 yılında gerçekleştireceğiz. Bunun büyük ölçeğini ve yolunu inşallah bu sene alacağız. Artık Türkiye’nin ihracat kapasitesi hacmi aylık 20 milyar dolar ve üzeridir. İnşallah 2026’da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız. Hayalimiz ve hedefimizi Türkiye’yi dış ticaret fazlası veren bir ülke haline getirmektir. İhracatımızın yıllık tonajı 172 milyona ulaştı. 300 milyar dolar ihracat hedefimize ulaştığımız noktada tonaj hacminin de 250 milyon tona çıkmasını bekliyoruz. Firmalarımızın sipariş defterleri, yoğun bir talep olduğunu gösteriyor” diye konuştu.


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