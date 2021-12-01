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Dolar kurunda son durum

01.12.2021 - 09:50 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.51 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 12.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.52 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 12.9300 TL seviyesini, en yüksek ise 13.7310 TL seviyesini görürken; kur saat 09.35 itibarıyla 13.5110 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5710 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.3275 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.0054 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında düşüşle 95.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1333 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.20 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.82 seviyesinde bulunuyor.

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