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TİM Başkanı Gülle: 300 milyar dolara 2025’te ulaşırız

16.12.2021 - 09:22 | Son Güncelleme :
TİM Başkanı Gülle: 300 milyar dolara 2025’te ulaşırız | Ekonomi Haberleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2026 yılı için belirledikleri 300 milyar dolarlık ihracat hedefini 1 yıl erkene çektiklerini belirtti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; tasarımın bu noktada çok önemli olduğunu vurgulayan Gülle, pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirinde yeni bir dönemin başladığını ve ihracat ailesinin bu kırılmayı lehine kullanmayı başardığını söyledi.

STRATEJİ DEĞİŞTİRDİK

TİM tarafından düzenlenen ve 17-18 aralıkta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘Design Week Türkiye 2021’ organizasyonunun tanıtım toplantısında konuşan İsmail Gülle, “Rekabet artık sadece fiyat odaklı olmayacak. Yeni dönemde tasarım, sürdürülebilirlik ve katma değer başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor. TİM olarak dört bir koldan, küresel ticarette değişen tüm koşullara ihracatçılarımızı hazırlamayı sürdürüyoruz. Katma değerli üretimin yolu Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarımdan geçiyor. TİM olarak inanıyoruz ki; Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek” dedi.

HEDEF İLK 5’E GİRMEK

Türkiye’nin, küresel tasarım sıralamalarında Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7’nci sıraya yerleştiği bilgisini veren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz tasarımda ilk 5 ülke arasına girmek. Bu hedefe ulaşmak adına bir proje hazırladık. Design İstanbul projesi kapsamında, dizayn yarışmalarından dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte çalışmalarımızı ele aldık. Projeyle; İstanbul’u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanısıra, tasarım ürünleri ihracatını arttırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz.”


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