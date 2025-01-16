TikTok'un ABD operasyonları için dudak uçuklatan ücret

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ByteDance, satmaya karar vermesi halinde Elon Musk gibi iş dünyasının önde gelen isimleri TikTok'un ABD operasyonları için on milyarlarca dolar harcamaya hazır olmalı.

TikTok, Yüksek Mahkeme'nin Apple gibi hizmet sağlayıcıların da dahil olduğu bir ulusal güvenlik yasasını onaylamaya karar vermesi halinde ABD'de potansiyel bir yasakla karşı karşıya kalacak. Google Pazar günkü son tarihten sonra uygulamayı barındırdığı için cezalandırılacaktı.



Bloomberg News'in Pazartesi günü bildirdiğine göre ByteDance, uygulamanın ABD birimini satacağını belirtmedi, ancak Çin hükümeti, X'in sahibi Musk'ın operasyonları satın alacağı bir planı, değerlendirilen birkaç senaryonun bir parçası olarak değerlendirdi.

ByteDance satmaya karar verirse, potansiyel alıcıların 40 milyar ila 50 milyar dolar arasında bir harcama yapması gerekebilir. CFRA Research Kıdemli Başkan Yardımcısı Angelo Zino'nun TikTok'un ABD operasyonları için tahmin ettiği değer bu. Zino, değerlemesini TikTok'un ABD kullanıcı tabanı ve rakip uygulamalara kıyasla gelir tahminlerine dayandırdı.

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Pazar istihbarat firması Sensor Tower'ın tahminine göre TikTok, ABD'de aylık yaklaşık 115 milyon mobil kullanıcıya sahip ve bu rakam Instagram'ın 131 milyonluk rakamının biraz gerisinde. Bu TikTok'u Snapchat'in önüne geçiriyor.

Pinterest ve Reddit, Sensor Tower'a göre bu şirketlerin ABD'deki aylık mobil kullanıcı sayıları sırasıyla 96 milyon, 74 milyon ve 32 milyon.

Ancak Zino'nun tahmini, Meclis'in Başkan Joe Biden'ın ertesi ay imzaladığı ilk ulusal güvenlik yasa tasarısını kabul ettiği Mart 2024'te birim için tahmin ettiği 60 milyar dolardan daha düşük.



Zino, CNBC'ye gönderdiği bir e-postada bu tahminin TikTok'un içinde bulunduğu jeopolitik çıkmazdan ve Mart ayından bu yana “endüstri katlarının biraz yükselmiş olmasından” kaynaklandığını söyledi. Zino'nun tahmini, TikTok'un değerli öneri algoritmalarını içermiyor; bu algoritmalar ve Çin ile iddia edilen bağları, ABD hükümetinin TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki davasının merkezinde yer alıyor.

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ZORUNLU SATIŞ İSKONTO GETİREBİLİR

Bloomberg Intelligence analistleri TikTok'un ABD operasyonları için 30 milyar ila 35 milyar dolar arasında bir değer biçiyor.

Temmuz ayında yayınladıkları tahmin de bu yöndeydi ve o zaman birimin değerinin “zorunlu bir satış olması nedeniyle iskonto edileceğini” söylemişlerdi.

Bloomberg Intelligence analistleri, TikTok'un ABD operasyonları için hem işlemi karşılayabilecek hem de veri gizliliğine ilişkin eşlik eden düzenleyici incelemeyle başa çıkabilecek bir alıcı bulmanın bir satışı zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca, bir alıcının TikTok'un reklam işini genişletmesini de zorlaştırabileceğini yazdılar.

Aralarında milyarder Frank McCourt ve O'Leary Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Kevin O'Leary'nin de bulunduğu bir iş insanları konsorsiyumu TikTok'u ByteDance'ten satın almak için teklif verdi. O'Leary daha önce grubun algoritma olmadan ABD varlıklarını satın almak için 20 milyar dolara kadar ödeme yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

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O'Leary Pazartesi günü Fox News'e verdiği röportajda, Musk'ın teklifinin aksine, O'Leary'nin grubunun teklifinin düzenleyici denetimden muaf olacağını söyledi.

O'Leary “büyük bir Elon Musk hayranı” olduğunu söyledi, ancak “Trump yönetimi altında bile düzenleyicinin buna izin vereceği fikri oldukça zayıf” diye ekledi.

TikTok, X ve O'Leary Ventures yorum taleplerine yanıt vermedi.