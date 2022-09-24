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Ticari kredi komisyonlarına sınırlama

24.09.2022 - 10:32
Ticari kredi komisyonlarına sınırlama | Ekonomi Haberleri

Ticari kredi kullandırım ücretlerine sınırlama geldi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğe göre kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1.10’unu geçemeyecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Merkez Bankası’nın ‘Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler’e ilişkin tebliğde yapılan değişikliğe göre, kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0.25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0.125’ini geçemeyecek. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek.

Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup, tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak. Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1.10’unu aşamayacak. Rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçemeyecek.


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