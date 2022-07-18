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Ticari kredi faizleri artıyor

18.07.2022 - 09:44
Ticari kredi faizleri artıyor | Ekonomi Haberleri

Türk Lirası ticari kredilerde ortalama faiz yüzde 31’leri geçti. Sıkılaştırma adımlarının ardından TL ticari kredilerde 1 Temmuz tarihi itibarıyla ortalama faiz yüzde 31.26’ya yükseldi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç ortalama faiz bir önceki hafta yüzde 28.01’di. Merkez Bankası verisine göre, kredilerde 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 ile 3 puan arasında artışlar oldu. Tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç TL ticari kredilere uygulanan ortalama faiz 6 Mayıs tarihinde yüzde 21.28’di. 3 Haziran tarihinde yüzde 24.04 olan ortalama faiz 17 Haziran tarihinde yüzde 27.86 ve 24 Haziran tarihinde de yüzde 28.01’e yükseldi.

9 Kasım 2018 tarihinde yüzde 32.65 olan ortalama faiz, 23 Kasım 2018 tarihinde de yüzde 30.17’ydi. Ticari TL kredilerde ise ağırlıklı ortalama faiz 24 Haziran’da yüzde 27.35’ken, 1 Temmuz haftasında yüzde 29.62’ye yükseldi.

İHTİYAÇ KREDİSİ YÜZDE 33 SINIRINDA

İhtiyaç kredisinde de bir önceki haftaya göre artış oldu. 6 Mayıs tarihinde yüzde 28.38 olan ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi 3 Haziran tarihinde yüzde 30.32, 10 Haziran tarihinde yüzde 30.65, 24 Haziran tarihinde de yüzde 30.66 oldu. 1 Temmuz tarihi itibarıyla ise ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi yüzde 32.91’e yükseldi. Bir önceki haftaya göre 2.25 puanlık artış oldu. Taşıt kredisinde ağırlıklı ortalama faiz 24 Haziran’da yüzde 24.72’yken 1 Temmuz tarihine gelindiğinde yüzde 26.26’ya yükseldi. Konut kredi faizleri ise yüzde 18 seviyesinde kaldı.


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