Ticaret Bakanlığı Türkiye’ye özel bir tarife uygulanmadığını açıkladı: Suriye ile serbest ticaret masada

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Suriye’de yeni yönetim 11 Ocak 2025 itibarıyla gümrük vergilerini uyumlaştırma yani tek tip vergilendirme sistemine geçmişti. Kararın ardından Türkiye’den Suriye’ye gönderilen ürünler geçerken uygulanan gümrük tarifeleri yüzde 300’e yakın artmıştı. Bu durum Suriye’ye açılan gümrük kapılarında ticareti son bir haftadır durma noktasına getirdi. Sınırlarda TIR kuyrukları artarken uygulanan yeni gümrük tarifesinin Türkiye’ye özel olduğu da iddia edildi. Ancak, Ticaret Bakanlığı dün konuyla ilgili bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sorunun çözümü için gelecek hafta Suriyeli yetkililer ile yüz yüze görüşme yapılacağını bildirdi.

TEK TİP SİSTEME GEÇTİLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye Yeni Yönetimi 11.01.2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır” denildi. Suriye’nin yeniden inşasıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Ülkemiz, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir” denildi.

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HAFTAYA YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Açıklama şu şekilde devam etti: “Dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.”

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KUYRUK 6 KM’Yİ AŞTI

GÜNEYDOĞU Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, önceki gün Ekonomim’e yaptığı açıklamada, “Şu anda Suriye’ye ihracat yapılamıyor” demişti. Firmaların ticareti sorun çözülene kadar askıya aldığını belirten Kadooğlu,”Sınır kapılarında şuan 6 kilometreyi bulan kuyruklar oluşmuş durumda. İhracat yapılmıyor. Firmalar ticareti askıya aldı. Gümrükteki değişimi bekliyoruz. İdlib ve Halep’te de esnaf haklı olarak iş yapamıyor, hangi fiyatla ürün satacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

İNŞAAT TRAFİĞİ ARTACAK

BEŞAR Esad döneminde sınırlı seviyede kalan Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret trafiğinin yeni dönemle birlikte artması bekleniyor. Özellikle Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin önemli bir rol üstlenmesi ve Türk inşaat firmalarının bölgede projeleri üstlenmesi üzerine görüşmeler sürüyor. Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre, Suriye’nin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe 400 milyar doları aşabilir. Diğer yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) derlediğimiz verilere göre, Türkiye, 2024 yılında Suriye’ye 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. En çok ihraç edilen ürün grupları arasında değirmencilik (malt, nişasta, inülin, buğday gluteni), hayvansal-bitkisel yağlar ve plastik yer aldı. Demir çelik ihracatı da 74 milyon dolara ulaştı.