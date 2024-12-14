×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı: Tayland menşeli kauçuk iplik ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Damping#Big Para
Ticaret Bakanlığı: Tayland menşeli kauçuk iplik ithalatında dampinge karşı önlem sürecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 09:50

Tayland menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ürün grubunun ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tayland menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 4,37 ve yüzde 8,75'i oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına devam edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Damping#Big Para

BAKMADAN GEÇME!