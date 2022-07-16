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THY'den uçuş ve yolcu rekoru

16.07.2022 - 11:33
THY'den uçuş ve yolcu rekoru | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları (THY), dün bin 543 sefer ve 260 bini aşan yolcu sayısıyla tarihinin en yoğun gününü yaşadı.

Yolcu ve uçuş rakamlarında dün THY tarihinin en yoğun günü yaşandı. Toplam bin 543 sefer gerçekleşirken; yüzde 87 doluluk oranıyla 260 bin 632 yolcu taşındı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç; rekor... Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 HAVAYOLLARI İÇİNDE YER ALDI

Öte yandan, havacılık güvenliği ve ürün derecelendirme kuruluşu 'AirlineRatings.com' tarafından 2022 yılı dünyanın en iyi havayolları listesinde THY ilk 10'a girdi. Her yıl dünyada en iyi havayollarını değerlendiren Avustralya merkezli derecelendirme kuruluşu, önceki gün 2022 yılının en iyi havayollarını listesini açıkladı. Şirketlerin tek tek incelenmesiyle hazırlanan dünyanın en iyi havayolları listesinde birinci sırada Katar Havayolları, ikinci sırada Yeni Zelanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air New Zeland, üçüncü sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etihad Airways bulunurken, THY ise 9'uncu sırada yer aldı. Listede THY Avrupa'nın en iyi havayolu olarak belirlendi. Sıralamada kârlılığın yanı sıra filo yaşını, çevre ve güvenlik bilgilerini ve yolcu incelemelerini de değerlendiriliyor. Kovid-19'un etkilerinin sıralamayı yansıttığı ancak Avrupa'da son dönemde havacılıkta yaşanan rötar ve iptallerin etkilemediği belirtildi. 


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