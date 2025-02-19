THY'den sefer iptalleri

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle THY'nin bazı seferlerinin iptal edildiğini belirten Üstün şu açıklamayı yaptı:
Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
Üstün güncel uçuş bilgilerinin THY sitesi üzerinden kontrol edilebileceğini de belirtti.
Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 19, 2025
Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden…