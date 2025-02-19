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THY'den sefer iptalleri

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#THY Sefer İptalleri#İstanbul'da Kar Yağışı#Uçuş İptalleri
THYden sefer iptalleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 15:22

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle THY'nin bazı seferlerinin iptal edildiğini belirten Üstün şu açıklamayı yaptı:

Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Üstün güncel uçuş bilgilerinin THY sitesi üzerinden kontrol edilebileceğini de belirtti.  

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#THY Sefer İptalleri#İstanbul'da Kar Yağışı#Uçuş İptalleri

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