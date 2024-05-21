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THY Kabil seferlerine yeniden başladı

21.05.2024 - 14:36 | Son Güncelleme :
THY Kabil seferlerine yeniden başladı | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları, Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşları yeniden başlattı.

Türk Hava Yolları, 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşları yeniden başlattı.Türk Hava Yolları, 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşları yeniden başlattı.

Kabil seferleri, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 frekans icra edilecek. İstanbul’dan Kabil’e gidiş-dönüş 805 USD'den (vergi ve harçlar dahil) başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirilebilir.


 


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