THY, Avrupa'da liderliğini koruyor | Ekonomi Haberleri

Pegasus Havayolları ise günlük 263 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 383 günlük uçuşla Air France takip etti.

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