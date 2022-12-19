THY, 3 bin 800 yeni çalışan işe alacak | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve 1200 yeni pilot alacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen Türkiye Ulus Markalama Forumu’nda konuşan Ekşi, yeni yılda yüzde 10’un üzerinde bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Ekşi, “2003’te bizim kabin memuru sayımız bin 579’du. 2022’ye geldiğimizde 8 kat büyüdük ve şu an 12 bin 841 kabin memurumuz var. 2003’te 651 pilotumuz varken, bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793’e erişti. Bünyemize katacağımız yeni arkadaşlarımızla neredeyse 2003’teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz” dedi.

FİLODA 390 UÇAK

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türk Hava Yolları’nın 2003 yılında 65 uçağa sahip olduğunu hatırlatan Ekşi, “2022’de bu sayı 390 uçağa çıktı. Yani filo sayısında 6 kat büyüyen bir Türk Hava Yolları’ndan bahsediyoruz. Filo sayısında 2003’te dünya 35’incisiydik. Şimdi, dünyada 9’uncu sıraya yükselen bir hava yolundan bahsediyoruz. Bu bizim yerelden globale geçiş ve güçlü network, güçlü filo olma stratejimizin bir sonucu” diye konuştu. Dünyada 342 farklı noktaya uçuş yaptıklarını ifade eden THY Genel Müdürü Ekşi, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “2003’te 52 ülkeye sefer yapıyorduk. Şimdi dünyada 342 noktaya ve 129 devlete İstanbul’dan sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahibiz. Düşünün ki dünyanın 129 ülkesine THY gidiyor, Türk bayrağı gidiyor. İnsanlar Türk Hava Yolları’nı kullanıyorlar. O insanlar gelip İstanbul diye bir şehre iniş yapacaklarını ve oradan başka yere gideceklerini biliyorlar.”

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