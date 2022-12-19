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BES’te işveren katkısına ihtiyaç var

19.12.2022 - 10:31 | Son Güncelleme :
BES’te işveren katkısına ihtiyaç var | Bes Haberleri

MetLife Emeklilik Genel Müdürü Deniz Yurtseven, işveren katkılı emeklilik planlarına geçmenin tam zamanı olduğunu belirterek, “Otomatik katılım sistemi revize edilerek, işveren katkılı emeklilik sistemine geçilebilir. Bu yönde bir adım atılırsa bizim için yeni yıl hediyesi olur” dedi.

Metlife Emeklilik Genel Müdürü Deniz Yurtseven, bireysel emeklilik sisteminde işveren katkısına geçilmesinin tam zamanı olduğunu söyledi. Yurtseven, BES’te devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması, 18 yaş altının sisteme girmesine izin verilmesi gibi kamunun yaptığı düzenlemelerin sistemi büyüttüğünü belirterek, yeni senede BES’te işveren katkısını getirecek düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

FIRSATI KAÇIRMAYALIM

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sosyal güvenlik sistemlerinin; zorunlu sosyal güvenlik, işveren katkılı emeklilik planları ve bireysel emeklilik olmak üzere üç bacaktan oluştuğunu hatırlatan Yurtseven, “Bizde eksik olan ikinci basamak denilen, işveren katkılı emeklilik planları. İçinde bulduğumuz yüksek enflasyon ortamını işveren katkılı emeklilik planları için fırsat olarak görüyorum. Bu dönemde de küçük de olsa işveren katkılı sistemi başlatabiliriz” dedi.

YENİ YIL HEDİYESİ OLUR

Çalışanlar için uygulanan otomatik katılım sisteminin revize edilerek, işveren katkılı emeklilik sistemine geçilebileceğini ifade eden Yurtseven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşveren çalışanları için katkı yapabilir. Burada yüzde 3-4 katkıdan bahsetmiyorum. İşin adını koymak önemli; yüzde 1-2’de olabilir, zaman içinde artar. Özellikle maaş artışlarının, asgari ücretin tartışıldığı bir dönemde belki işverene yüzde 1’lik bir yük gelebilir ama bu gerçekten Türkiye için tarihi bir adım olur; BES de eksiksiz yoluna devam eder. Tüm araştırmalar gösteriyor ki, işveren katkısı olduğu zaman çalışanların sistemden ayrılması yarıya yarıya azalıyor; sistem kalıcı oluyor. Dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki gelişmiş bireysel emeklilik sistemleri de böyle işliyor. Bu yönde bir adım atılırsa bizim için yeni yıl hediyesi olur.”


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