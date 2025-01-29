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TGSD’de yeni dönem

Güncelleme Tarihi:

#TGSD#Toygar Narbay#Ümit Özüren
TGSD’de yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 04:00

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlık görevine Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren getirildi. Narbay ve Özüren başkanlığındaki yönetimde dernek; firmaların dönüşümüne rehberlik etmeye, sektörün imajını güçlendirmeye, ekonomi yönetimi ve bürokrasiye sektörün sorunlarını ve taleplerini en yalın haliyle anlatmaya ve ulusal-uluslararası sektörel ilişkileri geliştirmeye odaklanacak.

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Dernekten yapılan açıklamada, 1970’lerde 4 milyon dolar olan hazır giyim ihracatının bugün yaklaşık 18 milyar dolara ulaştığına vurgu yapılarak şu bilgiler verildi: “Aradan geçen 55 yılda Türkiye, dünya genelinde Çin’den sonra ikinci tam entegre tedarik zinciri haline geldi. İhracata yapılan üretimin yanı sıra iç pazara yönelik 9 milyar dolarlık üretimle birlikte hazır giyim sektörünün toplam üretim büyüklüğü 27 milyar doları buldu. Bu üretim, önemli miktarda ithalatı engelleyerek Türk ekonomisine katkı sağladı. 2024 yılında sektör tarafından yaratılan dış ticaret fazlası 13.5 milyar dolar oldu. Sektörümüzün ülkedeki son 15 yılda yaptığı toplam yatırım hacmi ise
15 milyar doları geçti.” 

 

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#TGSD#Toygar Narbay#Ümit Özüren

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