Tesla'yı geçen Çinli BYD'nin satışları 2024'te arttı

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Elektrikli araç ve batarya devi BYD geçen yıl 4.272.145 araç sattığını, ve satışların 2023'teki 3.024.417 adetlik satış rakamına göre yüzde 41,3 artış kaydettiğini belirtti.

AFP'nin haberine göre BYD, yalnızca Aralık ayında Çin dışında 57.154 araç sattı. Bu, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 58,3'lük bir artış anlamına geliyor.

Şirket dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda.

Şirketin çeyreklik geliri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez küresel rakibi Tesla'nın gelirini geride bıraktı.

BYD ve sektördeki rakiplerinin kendi iç pazarlarındaki başlangıçtaki hızlı satış büyümesi, kısmen Çin'in cömert sübvansiyonlar sayesinde kolaylaştırıldı.

Avrupa Birliği, Çin'in geniş çaplı desteğinin haksız rekabete yol açtığını belirterek, Pekin'in sübvansiyonlarının AB'li rakipleri zayıflattığını tespit etti.

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AB, Ekim ayında Çin'in elektrikli araçlarına yüzde 35,3'e kadar ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuş, bunun üzerine Pekin, şirketlerin çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını söylemişti.

ABD ve Kanada, 2024'ün başlarında Çin'den ithal elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100'e çıkarmıştı.

BYD'nin rakamları, sektör araştırma şirketi Rho Motion'a göre küresel elektrikli araç satışlarının Kasım ayında rekor seviye olan 1,8 milyon adede ulaşmasının ardından geldi.

Rho Motion uzmanı Charles Lester geçen ay yaptığı bir basın açıklamasında, "Bu çeyrekte küresel olarak EV satışları önemli ölçüde arttı, her ay rekor kırıyoruz. Ancak bölgesel tablo biraz dengesiz, Avrupa bu yıl şimdiye kadar yüzde üç küçüldü ve bir kez daha Çin, Kasım ayında satılan elektrikli araçların üçte ikisinden fazlasını oluşturdu." dedi.