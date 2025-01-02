Tesla'nın araç teslimatları 2024'te yüzde 1 düştü

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2024 yılına ait 4. çeyrek teslimat rakamlarını açıkladı. Tesla 2024'ün dördüncü çeyreğinde müşterilerine 495 bin adet elektrikli araç teslim ettiğini duyurdu. Bu rakam piyasa beklentilerinin bir miktar altında kaldı. Yine de Tesla 2024 yılının 4. çeyreğinde teslimatlarını 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttırdı.

Böylece Tesla 2024 yılında 1,79 milyon araç teslim etmiş oldu. Bu rakam 1,81 milyon ile teslimat rekoru kırılan 2023'ün yüzde 1,1 gerisinde. Rakamların açıklanmasının ardından hisseler yüzde 4 düştü. Şirket 4. çeyrek kazançlarını 29 Ocak'ta açıklayacak.