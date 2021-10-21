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Tesla'dan üçüncü çeyrekte rekor kar!

21.10.2021 - 08:27
Tesla'dan üçüncü çeyrekte rekor kar! | Ekonomi Haberleri

Tesla'nın karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolara, geliri ise 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1,6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13,8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,76 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,86 dolar oldu. Tesla, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 241 bin 300 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.


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