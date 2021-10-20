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Bitcoin fiyatlarında tüm zamanların rekoru!

20.10.2021 - 17:43 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatlarında tüm zamanların rekoru! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, 66 bin 691 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken; Ethereum fiyatları da bu yükselişe eşlik ederek geçtiğimiz 5 ayın zirvesine ulaştı.

Şenay Zeren

Bitcoin fiyatları bir süredir yükseliş hareketini sürdürürken, bugünkü işlemlerde 14 Nisan’da gördüğü tarihi zirvesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin fiyatları, tarihi zirvesini 66 bin 691 dolar seviyesine kadar yükseltirken, saat 17.44 itibarıyla yüzde 4,02 oranında yükselişle 66 bin 702 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ayrıca, kripto para piyasasının büyüklüğü de 2,5 trilyon doları aşarak rekor kırdı. 

Bitcoin fiyatı, son 1 haftada ise yüzde 20,63 değer kazanırken; Bitcoin'in piyasa hacmi de 1,2 trilyon doların üzerine yükseldi.

En popüler kripto para birimi Bitcoin'in tarihi zirveyi kırmasında; dün ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması ana sebep oldu. ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, ilk işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Bitcoin'in yükselmesindeki bir diğer sebep ise, Milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones'un enflasyondan korunma aracı olarak kripto para birimlerini altın yatırımına tercih ettiğini söylemesi oldu.

Piyasanın uzmanları, kripto para yatırımcılarını kar satışlarına karşı uyarırken, Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş hareketinin devam edebileceği öngörüsünde bulunuyor.

ETHEREUM 5 AYIN ZİRVESİNDE

Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselişe Ethereum’da katılarak 14 Mayıs tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Piyasa hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum şu dakikalarda yüzde 6,34 oranında yükselişle 4 bin 48 dolar seviyesinde bulunuyor.

BİTCOIN’DE YENİ REKOR GELİR Mİ?
Mehmet Çoban - Bitci Araştırma Müdürü

Uzun süredir beklenen Bitcoin ATH’si (All Time High - tüm zamanların en yükseği) nihayet geldi… Şu an için en kritik nokta 66 bin – 66 bin 100 dolar bandında bulunan kritik direnç noktası. Zira bu aralık BitcoinDolar paritesinde 21 Haziran 2021 tarihinden beri yükselişleri sınırlayan trendin direnç noktası. O sebeple aşılması parite üzerindeki bu baskıyı kaldıracak öneme sahip.

Şu anki görüntü bu direnç noktasının aşılma olasılığının bir miktar ağır bastığını gösteriyor. Bu gerçekleşir ve 66 bin - 66 bin 100 dolar bandı hacimli kırılırsa bir sonraki direnç noktası 71 bin 500 dolarlı seviyelerde bulunuyor. Aksi durumda yani birkaç deneme sonrasında paritenin 66 bin direncini aşamaması durumunda ise yeniden 62 bin - 63 bin dolar bandına doğru bir geri çekilme beklenebilir.

Bunun yanında altcoinlere de dikkat etmek gerekiyor. Sıranın ‘altlar’a gelmesi için Bitcoin (BTC) fiyatı yerine BTC ‘dominance’ına bakılmalı. Şu an için BTC.D 47,40 direncini deniyor. Kırılma ihtimali var. Kırılırsa dominance 48,17 ve 49,27 seviyelerine gidebilir. Bu kırılma olursa altlar bir süre daha bekleyebilir…


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