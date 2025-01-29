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Tesla, AB’nin Çin kararlarını mahkemeye taşıdı

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#Avrupa Adalet Divanı#Tesla#AB
Tesla, AB’nin Çin kararlarını mahkemeye taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 04:00

Avrupa Adalet Divanı’nın kayıtlarına göre Tesla, AB Komisyonu’nun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik tarifelerine resmi itiraz başvurusu yaptı.

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Böylece BYD, Geely, SAIC gibi Çinli üreticiler ve BMW’nin ardından Tesla da AB’nin Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerine karşı hukuki sürece girmiş oldu. Tesla, Çin fabrikasında üretilen araçları da Avrupa piyasasına gönderiyor. AB’nin kararı ile diğerlerinden daha düşük olmakla beraber Tesla’ya da ilave gümrük vergisi uygulamaya girdi. AB Komisyonu, geçen yılın ekim ayında Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını tamamlayarak, bu ülkeden Avrupa’ya elektrikli otomobil ithalatına gümrük vergileri getirmişti. 

 

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#Avrupa Adalet Divanı#Tesla#AB

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