Tesla, AB’nin Çin kararlarını mahkemeye taşıdı

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Böylece BYD, Geely, SAIC gibi Çinli üreticiler ve BMW’nin ardından Tesla da AB’nin Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerine karşı hukuki sürece girmiş oldu. Tesla, Çin fabrikasında üretilen araçları da Avrupa piyasasına gönderiyor. AB’nin kararı ile diğerlerinden daha düşük olmakla beraber Tesla’ya da ilave gümrük vergisi uygulamaya girdi. AB Komisyonu, geçen yılın ekim ayında Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını tamamlayarak, bu ülkeden Avrupa’ya elektrikli otomobil ithalatına gümrük vergileri getirmişti.