  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Temiz enerjiyle 30 milyon istihdam
‹ Önceki Haber Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası Sonraki Haber › Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Temiz enerjiyle 30 milyon istihdam

08.11.2022 - 10:12 | Son Güncelleme :
Temiz enerjiyle 30 milyon istihdam | Ekonomi Haberleri

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yıllık raporunda iklim değişikliğine ve ticarete etkilerine değindi. Raporda tahminlere göre, 2030 yılına kadar temiz enerji ve ilgili sektörlerde 30 milyon yeni iş yaratılabileceği kaydedildi.

Raporda, iklim değişikliğinin ülkelerin ekonomik ve ticari beklentilerini yeniden şekillendirdiği; büyüme ve refah için önde gelen tehditlerden birini oluşturduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Ticaret, düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmaya yardımcı olmayı başarırsa, istihdamın artışına da katkı sağlayacaktır. Yüksek sıcaklıklar, yükselen deniz seviyeleri ve daha sık karşılaşılan aşırı hava olayları üretim sorunlarını ve tedarik kesintilerini de beraberinde getiriyor. Küresel sera gazı emisyonlarında önemli ölçüde azalma olmaması durumunda birçok ülke muhtemelen tarım, turizm ve imalat tarafında rekabet avantajlarının değişmesiyle karşı karşıya kalacak. İklim şokları maliyetli ve yıkıcı olmaya devam edecek ama gıda ve sağlık ürünleri gibi alanlarda teknolojiye, kritik önemdeki mal ve hizmetlere erişime olanak sağlayabilir. Bu özellikle en savunmasız ekonomiler için geçerli olacak. Ticaret düşük karbonlu bir döneme geçişi ve yeşil ekonomiye geçişi hızlandırabilir. Bu sayede ticari faaliyetlerde diğer alanların çoğunda olduğu gibi sera gazı üretilse bile iklim teknolojileri, düşük karbon teknolojileri inovasyonu ve ölçek ekonomilerini teşvik ederek emisyon azaltımına katkıda bulunabilir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; son dönemde ticarette atılan adımlar güneş ve rüzgar enerjisi üretim maliyetlerinde düşüşü önemli ölçüde etkiledi. Bazı yerlerde yenilenebilir enerji fosil kaynaklardan çok daha ucuz ve kullanılırlığı da artıyor. DTÖ simülasyonları enerjiyle ilgili çevresel ürünlerde gümrük vergilerinin kaldırılması halinde ihracatın 2030 yılına kadar yüzde 5 oranında artacağını gösteriyor. Bu da artan yenilenebilir enerji kullanımıyla, küresel anlamda emisyonların yüzde 0.6 oranında azaltılması anlamına geliyor. DTÖ, şeffaflık konusunda daha önemli bir rol oynayabilir. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin iklime dayanıklı ticaret altyapısı oluşturmasına yardımcı olabilir ve düşük karbon geçişini daha adil hale getirmeye katkıda bulunabilir.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.370 Değişim: 0,89% Hacim : 89.247 Mio.TL Son veri saati : 15:30
Düşük 4.297 08.11.2022 Yüksek 4.412
Açılış: 4.336
18,6070 Değişim: 0,70%
Düşük 18,4157 08.11.2022 Yüksek 18,6126
Açılış: 18,477
18,6060 Değişim: 0,38%
Düşük 18,4643 08.11.2022 Yüksek 18,6337
Açılış: 18,535
999,80 Değişim: 0,47%
Düşük 990,19 08.11.2022 Yüksek 1.001,12
Açılış: 995,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.