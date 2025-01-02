Temerrüt faizi yüzde 53,25 oldu

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Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %53,25 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %53,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.475,00 Türk lirası olarak tespit edilmesine karar verildi.

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2024 yılında temerrüt oranı %48,00 olarak uygulanıyordu.

Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.